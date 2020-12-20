«Аталанта» — «Рома»: прогноз Егора Титова на матч 13-го тура Серии А

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Аталанта» — «Рома».
Ставка: обе забьют + тотал больше 3.5 мяча за 2.34.
«Думаю, яркий матч нас ожидает. «Аталанта» на неделе очень здорово смотрелась в матче на выезде с «Ювентусом», дала бой. Сыграли в итоге вничью — 1:1, но в концовке ближе к победе была «Аталанта». Даже вышедший на замену Миранчук мог отметиться результативным действием — он хитро простреливал, и мяч рикошетом едва не залетел в ворота «Ювентуса». Хочется уже, чтобы все болячки и болезни Лёши остались в прошлом, чтобы он начал играть в стартовом составе и приносить пользу.
У «Ромы» в последнее время дела идут неплохо: вошли в топ-4, в двух последних встречах забили 8 мячей. Очень хорош в этом сезоне Генрих Мхитарян.
Обе команды делают ставку на атаку — умеют и держать мяч, и быстро атаковать. Думаю, здесь будет разнообразие атакующих действий, поэтому я бы поставил на «обе забьют и тотал больше 3.5 мяча».
- 20 декабря 2020
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