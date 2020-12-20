«Тоттенхэм» — «Лестер»: прогноз Романа Павлюченко на матч 14-го тура чемпионата Англии

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэм Хотспур» Роман Павлюченко дал прогноз на матч английской Премьер-Лиги «Тоттенхэм» — «Лестер Сити».
Ставка: победа «Тоттенхэма» за 2.08.
«Шпоры» великолепно чувствуют себя в нынешнем сезоне. В Премьер-лиге команда даже успела возглавить первую строчку, но это длилось недолго. Прошлые две неудачные встречи заставили клуб опуститься. Так, подопечные Жозе Моуринью сначала сыграли вничью с «Кристал Пэлас» (1:1), а в следующем отдали очки «Ливерпулю» (1:2), который сейчас и возглавляет турнирную таблицу. Пока лилово-белые с 25 очками расположились на второй строчке.
По моему мнению, у «Тоттенхэма» есть все шансы, чтобы не дать увезти сопернику три очка. Клуб прекрасно чувствует себя в нападении, да и в защите серьёзных дыр нет. Думаю, на своем поле они смогут добиться положительного результата.
«Лестер» в прошлом сезоне демонстрировал неплохие результаты, да и сейчас он хорош. Клуб расположился на четвёртом месте и может догнать своего соперника. Однако в последнее время синие резко провалились. За пять последних туров им удалось обыграть лишь «Вулверхэмптон» (1:0) и «Брайтон» (3:0).
Коллектив Брендана Роджерса пока не совсем стабилен. Думаю, что «Лестер» не сможет одержать верх над соперником, тем более что он играет на чужом поле, где последний раз побеждал аж в 2016 году».
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