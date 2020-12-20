«МЮ» — «Лидс»: где будет трансляция, во сколько начало матча
Сегодня, 20 декабря, состоится матч 14-го тура чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» — «Лидс Юнайтед». Начало игры — в 19:30 мск. В прямом эфире встречу покажет «Okko Спорт».
Букмекеры уже дали прогноз, в котором считают фаворитом хозяев — поставить на победу «МЮ» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.72. Успех «Лидса» оценён букмекерами коэффициентом 4.65. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 4.40.
Букмекеры считают, что матч «Манчестер Юнайтед» — «Лидс Юнайтед» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.51, тотал меньше 2.5 мяча — за 2.74. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.10. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.34. Поставить на «обе забьют» предлагается за 1.50.
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Обе команды в последнее время много забивают и исправно пропускают. Похоже, будет весело.
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