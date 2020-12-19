«Эвертон» — «Арсенал»: результат матча 19.12.2020 и сыгравшие коэффициенты букмекеров

Завершился очередной матч 14-го тура АПЛ. На стадионе «Гудисон Парк» в Ливерпуле «Эвертон» принимал лондонский «Арсенал» и одержал победу со счётом 2:1.
Счёт был открыт на 22-й минуте матча. Нападающий «ирисок» Доминик Калверт-Льюин в чужой штрафной сыграл на опережение и пробил головой — мяч после рикошета от защитника «пушкарей» Роба Холдинга влетела в ворота, защищаемые Берндтом Лено.
На 35-й минуте гости получили право на пробитие одиннадцатиметрового — Эйнсли Мэйтленд-Найлс подхватил мяч в штрафной и получил по ногам от Тома Дэвиса. Ивуарийский нападающий Николя Пепе уверенно исполнил удар с «точки».
Окончательный счёт был установлен в самом конце первого тайма — полузащитник хозяев Гилфи Тор Сигурдссон с углового навесил во вратарскую, где колумбийский защитник Йерри Мина головой вколотил мяч в верхний угол ворот.
Поставить на победу синих в букмекерских конторах можно было с коэффициентом 2.37: с 1000 рублей можно было выиграть 2370 рублей. Успех лондонского клуба оценивался в 3.10. А ставки на ничью принималис за 3.65.
Тотал больше 2.5 мяча шёл за 1.88, «обе забьют» — за 1.70, пенальти — за 2.70.
- 19 декабря 2020
-
23:12
-
23:06
-
23:00
-
22:16
-
20:00
-
19:30
-
19:00
-
18:45
-
18:30
-
18:00
-
17:30
-
17:15
-
17:00
-
16:30
-
16:15
-
16:00
-
15:45
-
15:30
-
15:00
-
14:45
-
14:30
-
14:15
-
14:00
-
13:45
-
13:30
-
13:15
-
13:00
-
12:45
-
12:30
-
12:15
-
12:00
-
11:30
-
11:20
-
11:15
-
11:00