«Байер» — «Бавария»: результат матча 19 декабря и сыгравшие коэффициенты букмекеров

«Байер» принимал «Баварию» в матче 13-го тура немецкой Бундеслиги. Встреча проходила на стадионе «Бай-Арена» и завершилась победой гостей со счётом — 2:1.



На 14-й минуте хозяева вышли вперёд, забив красивый гол. Подача с углового нашла на краю штрафной «Баварии» Патрика Шика, который с лёта выстрелил в ближнюю девятку. Мануэль Нойер даже не среагировал. Мюнхенцы отыгрались на 43-й минуте встречи — Роберт Левандовски использовал ошибку Джонатана Та и Лукаша Градецки, которые столкнулись в попытке перехватить подачу, и пробил головой по пустым воротам. В самой концовке матча Та ошибся перед своей штрафной, мяч достался Левандовски, который тут же пробил на силу с рикошетом — Градецки не смог среагировать.

Поставить на победу мюнхенцев в букмекерских конторах можно было с коэффициентом 1.86, и с 1000 рублей выигрыш составил бы 1860 рублей. Успех леверкузенского клуба оценивался в 4.50. Ставки на ничью принимались за 4.25.



Тотал больше 2.5 мяча шёл за 1.40, «обе забьют» — за 1.42, точный счёт 2:1 в пользу «Баварии» — за 9.00.