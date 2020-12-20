Россия — Финляндия: прогноз Павла Лысенкова на матч Кубка Первого канала

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на матч регулярного Кубка Первого канала, в котором сыграют Россия и Финляндия.
Ставка: победа России + тотал меньше 5.5 шайбы за 2.75.
«Сборная России набрала хороший ход на этом турнире, победив и шведов (4:3 по буллитам), и чехов (4:1). Причём если в матче с «Тре Крунур» была натужная победа и Швеция дважды вела в счёте, то с Чехией всё прошло легко как по маслу.
Что касается финнов, то они в четверг победили чехов (4:3), но в субботу проиграли шведам (1:4). Второй результат неудивителен, потому что «Тре Крунур» собрала здесь сильный состав.
Относительно сборной России могу сказать, что я сильно удивлюсь, если и в воскресенье в ворота отправят Александра Самонова. Значит, его заменит или молодой Даниил Тарасов из «Салавата Юлаева», или дебютант Иван Федотов из «Трактора». И я не думаю, что они сыграют хуже.
Я бы в этом матче взял кэф 2.75 на победу России в основное время – при этом общий тотал будет меньше 5.5 шайб. Мне трудно представить, что наши проиграют финнам, и я бы не ждал здесь феерии шайб».
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