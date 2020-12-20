«Сельта» — «Алавес»: прогноз Константина Генича на матч 14-го тура чемпионата Испании

Комментатор Константин Генич сделал прогноз на матч «Сельта» — «Алавес» в 14-м туре испанской Примеры сезона-2020/2021.

Ставка: победа «Сельты» за 1.70.

«Сельта» набрала отличный ход с новым главным тренером Эдуардо Коудетом, она одержала три победы подряд. Давненько такого с командой не было. В этом туре «Сельта» будет принимать «Алавес». Казалось бы, надо грузить на «Сельту», раз они такие хорошие, раз они обыгрывают Бильбао, «Гранаду», забивают четыре мяча «Кадису». Но где-то повезло «Сельте». У Негредо был момент — он в штангу попал, были и другие шансы. У «Сельты» же была отличная реализация в первом тайме. Плюс пенальти поставили.



Думаю, «Сельту» в некотором отношении можно с «Химками» сравнить: пришёл новый тренер, и команда сразу вспыхнула, побежала наверх. Те же самые игроки играют совсем в другой футбол.



«Алавес» в прошлом туре уступил «Уэске». Если же посмотреть на результаты между командами в последние годы, то там всё в пользу «Сельты». Даже мёртвая «Сельта» прошлого сезона шесть набросала «Алавесу» у себя дома. Но матчи, как правило, получаются не очень результативными — что в Виго, что в Витории. Но сейчас «Сельта» поинтереснее смотрится. Раз уж ход набрали, то почему бы серию не продлить.



За 1.70 интересно поставить на победу «Сельты».