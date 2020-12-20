Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Ставки / Новости /

«Сельта» — «Алавес»: прогноз Константина Генича на матч 14-го тура чемпионата Испании

«Сельта» — «Алавес»: прогноз Константина Генича на матч 14-го тура чемпионата Испании
Ставки / Прогнозы 0
Аудио-версия:

Комментатор Константин Генич сделал прогноз на матч «Сельта» — «Алавес» в 14-м туре испанской Примеры сезона-2020/2021.

Ставка: победа «Сельты» за 1.70.

«Сельта» набрала отличный ход с новым главным тренером Эдуардо Коудетом, она одержала три победы подряд. Давненько такого с командой не было. В этом туре «Сельта» будет принимать «Алавес». Казалось бы, надо грузить на «Сельту», раз они такие хорошие, раз они обыгрывают Бильбао, «Гранаду», забивают четыре мяча «Кадису». Но где-то повезло «Сельте». У Негредо был момент — он в штангу попал, были и другие шансы. У «Сельты» же была отличная реализация в первом тайме. Плюс пенальти поставили.

Думаю, «Сельту» в некотором отношении можно с «Химками» сравнить: пришёл новый тренер, и команда сразу вспыхнула, побежала наверх. Те же самые игроки играют совсем в другой футбол.

«Алавес» в прошлом туре уступил «Уэске». Если же посмотреть на результаты между командами в последние годы, то там всё в пользу «Сельты». Даже мёртвая «Сельта» прошлого сезона шесть набросала «Алавесу» у себя дома. Но матчи, как правило, получаются не очень результативными — что в Виго, что в Витории. Но сейчас «Сельта» поинтереснее смотрится. Раз уж ход набрали, то почему бы серию не продлить.

За 1.70 интересно поставить на победу «Сельты».

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020