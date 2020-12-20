Сауль Альварес — Каллум Смит: результат боя 20 декабря и сыгравшие коэффициенты букмекеров

Сауль Альварес победил Каллума Смита и завоевал титулы WBC и WBA Super во втором среднем весе. Бой прошёл в Сан-Антонио (штат Техас, США) на арене Alamodome.



В главном событии вечера чемпион WBA в среднем весе Альварес победил чемпиона WBA в суперсреднем весе Смита единогласным решением судей. Счет поединка 119:109, 119:109, 117:111. Мексиканец также завоевал вакантный титул WBC в суперсреднем весе.



Альварес провёл первый поединок со 2 ноября 2019 года. В той схватке он досрочно победил Сергея Ковалёва и отобрал у него пояс чемпиона в полутяжёлом весе. Позже Сауль оставил эту регалию вакантной.



Поставить на победу Сауля Альвареса можно было с коэффициентом 1.17: выигрыш с 1000 рублей составил бы 1170 рублей. Сделать ставку на успех Каллума Смита можно было за 5.30. На ничью эксперты предлагали коэффициент 27.00.



Тотал больше 9.5 раунда шёл за 1.64.