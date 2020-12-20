Канело Альварес — Смит: результат боя 20.12.2020, кто победил, какие ставки зашли

Сауль Альварес победил Каллума Смита и завоевал титулы WBC и WBA Super во втором среднем весе. Бой прошёл в Сан-Антонио (штат Техас, США) на арене Alamodome.



В главном событии вечера чемпион WBA в среднем весе Альварес победил чемпиона WBA в суперсреднем весе Смита единогласным решением судей. Счет поединка 119:109, 119:109, 117:111. Мексиканец также завоевал вакантный титул WBC в суперсреднем весе.



Альварес провёл первый поединок со 2 ноября 2019 года. В той схватке он досрочно победил Сергея Ковалёва и отобрал у него пояс чемпиона в полутяжёлом весе. Позже Сауль оставил эту регалию вакантной.



Поставить на победу Сауля Альвареса можно было с коэффициентом 1.17: выигрыш с 1000 рублей составил бы 1170 рублей. Сделать ставку на успех Каллума Смита можно было за 5.30. На ничью эксперты предлагали коэффициент 27.00.



Тотал больше 9.5 раунда шёл за 1.64. Ставки на то, что бой продлится всю дистанцию, принимались за 2.30.