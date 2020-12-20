Россия — Финляндия: как сыграли 20.12.2020, какой счёт, кто победил в матче Евротура

Сборная России переиграла команду Финляндии в заключительном матче второго этапа Евротура Кубка Первого канала и стала победителем турнира. Встреча состоялась на стадионе «ЦСКА-Арена» в Москве и завершилась с разгромным счётом 5:1 (1:0, 2:1, 2:0) в пользу подопечных Валерия Брагина.



Одним из главных героев встречи стал форвард российской команды Дмитрий Воронков, который оформил дубль. Два очка набрал Павел Карнаухов (1+1). Голкипер Александр Самонов отразил 20 бросков. Единственную шайбу у сборной Финляндии забросил Харри Песонен.



Успех сборной России шёл за 1.71: с 1000 рублей можно было выиграть 1710 рублей. Победу финнов эксперты оценивали в 4.05. Ничью в основное время — в 4.60.



Тотал больше 4.5 шайбы шёл за 1.67, а итоговая победа России — за 1.37. На гол Вадима Шипачёва давали 2.50.

Россия — Финляндия. Прогноз: Брагин и Бурдасов выиграют Кубок Первого канала-2020 в Москве Сборная России выиграла у финнов шесть предыдущих матчей на домашнем этапе Евротура.