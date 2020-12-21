«МЮ» — «Лидс»: результат матча АПЛ 20.12.2020 и сыгравшие коэффициенты букмекеров

В Манчестере на стадионе «Олд Траффорд» завершился матч 14-го тура АПЛ. «Манчестер Юнайтед» принимал «Лидс Юнайтед» и разгромил соперника со счётом 6:2.



На 2-й минуте Бруну Фернандеш сместился в центр, сделал передачу к радиусу гостевой штрафной, откуда полузащитник Скотт Мактоминай ударом в касание загнал мяч в угол ворот. Меслье лишь взглядом проводил полёт мяча. Ещё через минуту Антони Марсьяль одним пасом разрезал центр обороны «Лидса», выполнив передачу всё на того же Мактоминая. Шотландец подхватил мяч в чужой штрафной и пробил точно в цель.



В середине второго тайма хозяева довели счёт до разгромного — Бруну Фернандеш мощным ударом в касание поразил ворота, защищаемые Илланом Меслье. На 37-й минуте после подачи углового защитник Виктор Линделёф аккуратным ударом переправил мяч в ворота.



Уже при счёте 4:0 гости сумели забить гол престижа. Вингер Рафаэл с углового совершил подачу точно на голову защитника Лиама Купера, поразившего ворота «МЮ». На 66-й минуте вингер хозяев Дэниел Джеймс прорвался к воротам и аккуратным ударом направил мяч между ног Меслье.



Ещё через четыре минуты манкунианцы получили право на пробитие пенальти. К «точке» подошёл Бруну Фернандеш и забил свой второй гол в матче. На 73-й минуте защитник гостей Стюарт Даллас сократил отставание «Лидс Юнайтед», забив великолепным ударом в дальнюю «девятку» ворот Давида де Хеа.

Ставки на победу «МЮ» принимались с коэффициентом 1.72: с 1000 рублей можно было выиграть 1720 рублей. Победа «Лидса» шла за 4.65, ничья — за 4.40.

Тотал больше 2.5 мяча оценивался в 1.51, «обе забьют» — в 1.50, пенальти — в 2.70. На «обе забьют + тотал больше 2.5 мяча» предлагали коэффициент 1.75.