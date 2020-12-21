«Аталанта» — «Рома»: результат матча 20.12.2020 и сыгравшие коэффициенты букмекеров
В Бергамо на стадионе «Атлети Адзурри» завершился матч 13-го тура Серии А. «Аталанта» на своём поле разгромила «Рому» со счётом 4:1.
Уже на 3-й минуте гостей вперёд вывел Эдин Джеко. Однако во втором тайме забивали только игроки «Аталанты». На 59-й минуте Дуван Сапата восстановил равновесие в счёте. Далее по мячу забили Робин Гозенс, Лурис Мурьель и Йосип Иличич.
Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук вышел на поле на 81-й минуте, заменив Руслана Малиновского.
Ставки на победу «Аталанты» принимались с коэффициентом 2.24: с 1000 рублей можно было выиграть 2240 рублей. Успех «Ромы» шёл за 3.10, ничья — за 3.90.
На тотал больше 2.5 мяча давали 1.48, на «обе забьют» — 1.43. Победа «Аталанты» при голах в обе стороны шла за 3.10.
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«Аталанта» проиграла лишь однажды за 11 последних очных встреч и забила 21 голов.
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