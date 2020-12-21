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«Эйбар» — «Реал»: как сыграли 20 декабря, какой счёт, кто победил, обзор матча

«Эйбар» — «Реал»: как сыграли 20 декабря, какой счёт, кто победил, обзор матча
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В Эйбаре на стадионе «Мунисипаль де Ипуруа» завершился матч 14-го тура испанской Примеры. «Эйбар» на своём поле уступил «Реалу» со счётом 1:3.

На 6-й минуте Карим Бензема вывел гостей вперёд, а на 13-й минуте с передачи француза отличился Лука Модрич. Вскоре Кике сократил отставание в счёте, но уйти от поражения баскам не удалось. Более того, уже в компенсированное время второго тайма Лукас Васкес увеличил преимущество гостей.

Мадридцы одержали четвёртую победу подряд в Примере. «Реал» набрал 29 очков и догнал лидирующий «Атлетико». Но «матрасники» провели на два матча меньше.

Ставки на победу «Реала» принимались с коэффициентом 1.53: с 1000 рублей можно было выиграть 1530 рублей. Успех «Эйбара» шёл за 6.80, ничья — за 4.25.

На тотал больше 2.5 мяча давали 1.68, на «обе забьют» — 1.94, на победу «Реала» с форой (-1.5) — 2.30.

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В 12 предыдущих очных встречах мадридцы набрали 31 очко из 36 возможных.
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