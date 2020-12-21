«Челси» — «Вест Хэм»: прогноз Дениса Казанского на матч АПЛ

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Денис Казанский записал прогноз на матч «Челси» — «Вест Хэм».



Ставка: минимум 4 желтые карточки в матче за 1.99.



«Здесь обращают на себя внимание два поражения «Челси» подряд. Это нетипичная ситуация. Да, это гостевые матчи с «Вулверхэмптоном» и «Эвертоном», но какая разница? Уже 7-е место в английском чемпионате – это совсем плохо.



А «Вест Хэм» в гостях как раз последние два матча побеждает. Да, была ничья с «Кристал Пэлас», но это дома. А в гостях – победы над «Шеффилдом» и «Лидсом». Думаю, сейчас хорошая мораль у команды Дэвида Мойеса, и будет довольно весело в этой игре.



Но я бы оттолкнулся от арбитра. Крис Кавана будет работать на этой встрече. Он очень спокойный и в среднем показывает около двух карточек за игру. Да, разошёлся он в Лиге Европы, где «Фейеноорд» и «Динамо» Загреб получили 8 жёлтых. Но в остальном арбитр очень спокойный.



Поскольку команды – соседи, поскольку «Челси» в плохой форме и надо будет лезть вперед, обязательно обыгрывать, по этим причинам я считаю, что будет очень много страсти.



Если мы посмотрим на последнюю игру такого калибра у «Вест Хэма», это встреча с «Тоттенхэмом». Там было 5 жёлтых карточек для Мойеса. Думаю, здесь «Челси» попрёт, а «Вест Хэм» будет отстреливаться. ТБ (3.5) по карточкам все вместе они должны набрать. Тем более коэффициент за это на Криса Кавана дают очень даже неплохой – около двойки.



3,5 карточки в лондонском дерби команды могут набрать. Конечно, это не такое взрывоопасное противостояние, как дерби северного Лондона или следующий матч «Челси» с «Арсеналом». Но в любом случае «Вест Хэм» чувствует в себе силы, огонь и будет защищаться так, как умеет. Иногда это получается здорово, как в последних двух гостевых матчах. Но здесь калибр серьёзнее. Думаю, будет повторение той «жёлтой» игры с «Тоттенхэмом», — сказал Казанский.

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