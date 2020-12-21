«Куньлунь» — «Авангард»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2020/2021 «Куньлунь» — «Авангард».
Ставка: победа «Авангарда» минимум в 2 шайбы за 1.74.
«Удивительное дело: «Куньлунь» и «Авангард» занимают противоположные места во всех турнирных таблицах, при этом «ястребы» играют с китайскими товарищами довольно тяжело. Нет, слава богу, в основном выигрывают, в текущем сезоне выиграли уже дважды, но с таким скрипом. Причём обе победы были одержаны в то время, когда «Куньлунь» не просто лежал на льду лицом вниз, но и вообще не подавал признаков жизни. А с «Авангардом» вдруг упирался. Правда, тут и сами «ястребы» виноваты, потому что оба раза собирались побеждать на прямых ногах и не вынимая рук из карманов. В итоге, конечно, побеждали, но сколько это стоило нервов.
Думается, и третий междусобойчик в нынешнем сезоне будет под стать двум первым. Ну не может «Авангард», чемпион, понимаете ли, Суперлиги 2004 года, выкладываться по полной при упоминании словосочетания «китайский клуб». Не может и поэтому будет стараться обыгрывать его малой кровью, по возможности даже не вспотев. А там уже как пойдёт.
На этот раз, смею предположить, всё-таки пойдёт. А поскольку гости надрываться в этом случае тем более не станут, то и итоговый результат получится достаточно скромным, чтобы в следующий раз снова вызывать наше удивление: вот, мол, с каким-то, прости господи, «Куньлунем» толком справиться не смогли.
Итак, гостевая победа «Авангарда». В основное время, но со скромным преимуществом в пару шайб», — сказал Лебедев.
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