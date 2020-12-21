«Челси» – «Вест Хэм»: прогноз Кирилла Дементьева на матч 14-го тура АПЛ

Футбольный комментатор Кирилл Дементьев дал прогноз на матч «Челси» – «Вест Хэм» в рамках 14-го тура АПЛ сезона-2020/2021.



Ставка: победа «Вест Хэма» с форой (+1) за 2.08.



«Два последних матча «Челси» показали, что команду зря записали в готовые фавориты АПЛ. Синие своей игрой подтвердили наличие проблем во встречах против хорошо обороняющихся команд. Многие связывают это с отсутствием Зиеша, но я не думаю, что дело в этом. Скорее, «Челси» просто пока не готов, поэтому нестабильность вполне характерна. Мне кажется, игра против «Вест Хэма» вписывается в эту канву.



«Вест Хэм» хорош на контратаках и стандартах, обладает мощной физической силой и будет обороняться низкой линией и большим числом. У хозяев могут возникнуть проблемы с тем, чтобы создавать моменты. Исходя из этого, я думаю, вполне можно брать «Вест Хэм» с форой (+1)», — сказал Дементьев.

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