«Торпедо» — «Барыс»: прогноз Максима Лебедева на игру КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2020/2021 «Торпедо» — «Барыс».



Ставка: победа «Торпедо» в матче за 1.70.



«Даже удивительно, что во время паузы на Кубок Первого канала казахстанский клуб провёл всего один матч. Ведь у него таких несыгранных матчей как у барбоски блох — играть и играть. И вполне можно было бы зарядить «Барыс» матча на три-четыре, скажем, с Ригой, Минском, «Йокеритом» — и пусть бы там иностранщина рубилась себе вовсю, не отвлекая честных людей от матчей национальной команды. Но нет, «Барысу» нарисовали один матч с «Куньлунем», в котором казахстанцы отскочили только в овертайме. А теперь им ехать в Нижний Новгород, где играть с командой, которая с каждым последующим туром становится всё больше и больше конкурентом «Барыса». Правда, уже не за восьмое, а за седьмое место.



По идее, казахстанские товарищи должны потребовать от нижегородцев возвратить должок, который те организовали, победив на выезде. В этом противостоянии вообще не принято побеждать на выезде. Здесь всё было чётко и понятно: приехал в гости – огребай. И тут бац — «Торпедо» нарушило сложившуюся систему.



Но если не считать этого долга, то всё остальное на стороне нижегородцев. Они беспробудно отдыхали аж с 15 декабря. Они обогнали в турнирной таблице «Сибирь» аж на шесть очков. Наконец, они играют с «Барысом» дома, а о значении своей площадки в этой серии мы уже всё, что надо, сказали.



Поэтому рискну поставить на хозяев. Но очень осторожно. То есть поставлю на ничью в основное время, а уже после этого хозяева возьмут второе очко», — сказал Лебедев.

«Торпедо» — «Барыс». Прогноз: Ортио, Диц и Фрэттин спасут «Автомобилист» от нижегородцев «Барыс» уже провёл один матч после паузы, а «Торпедо» может помешать долгий простой.