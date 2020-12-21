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«Бёрнли» – «Вулверхэмптон»: прогноз Артура Петросьяна на игру АПЛ

«Бёрнли» – «Вулверхэмптон»: прогноз Артура Петросьяна на игру АПЛ
Ставки / Прогнозы 0
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Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 14-го тура АПЛ сезона-2020/2021 «Бёрнли» – «Вулверхэмптон».

Ставка: «Вулверхэмптон» не проиграет и меньше 4 мячей в матче за 1.60.

«Эти две команды после выхода в АПЛ встречались за последние два года четыре раза, и больше двух мячей ни в одной из встреч забито не было. Тренеры и принципы игры за это время у них не изменились, соотношение сил по большому счёту тоже.

«Бёрнли» последний раз забивал больше одного мяча в матче АПЛ 12 туров назад, «Вулверхэмптон» в последних девяти турах пропустил больше одного мяча лишь раз.

В прошлом туре игра «Бёрнли» в атаке выглядела беспросветно, а «волки» достойно выглядели против «Челси», позволив лондонцам нанести лишь три удара в створ своих ворот, и на последних секундах вырвали победу.

Если всё сложить, то гости представляются фаворитами, и при этом большой результативности от предстоящего матча ждать не стоит», — сказал Петросьян.

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