«Витязь» — «Йокерит»: ставка Павла Лысенкова на матч КХЛ

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором сыграют «Витязь» и «Йокерит».



Ставка: победа «Витязя» в матче за 2.46.



«После российского этапа Евротура возобновляется регулярный чемпионат КХЛ. Это значит, что команды хорошо отдохнули, подлечили раны, перезагрузились. Они будут свежими.



Мы помним, как «Витязь» в этом сезоне уже побеждал «Йокерит» в Подольске (4:3 по буллитам), и это было 28 ноября. Но там всё было на тоненького…



На стороне «Йокерита» то, что игроки финского клуба в целом повыше уровнем. А за «Витязь» то, что команда играет дома – болельщикам в Подмосковье снова разрешено ходить на хоккей.



И подчеркнем важное – сейчас «Витязь» идёт девятым в Западной конференции (37 очков), а вот «Йокерит» (39) пока восьмой. Причём из-за коронавируса провёл на пять матчей меньше.



Я бы в этом матче взял кэф 2.46 на то, что «Витязь» одержит итоговую победу, пусть даже это будет в овертайме или по буллитам. Делаю такой выбор потому, что очень хороший коэффициент на хозяев. И сейчас, во второй половине чемпионата, мотивация у «Витязя» должна быть выше. Если команда не попадёт в плей-офф, там и тренера могут снять», — сказал Лысенков.

«Витязь» — «Йокерит». Прогноз: Сёмин, Артюхин и Малыхин сядут на хвост «Спартаку» в КХЛ Клуб из Подольска находится за пределами зоны плей-офф, надо добавлять.