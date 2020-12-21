«Динамо» Р – «Сочи»: прогноз Максима Лебедева на игру КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2020/2021 «Динамо» Рига – «Сочи».
Ставка: победа «Сочи» минимум в 2 шайбы за 3.14.
«Простые арифметические расчёты показывают, что сочинцам для попадания в плей-офф в оставшихся матчах регулярного чемпионата надо набирать в среднем 1,6-1,7 очка за игру. То есть одерживать приблизительно четыре победы в пяти матчах, что выглядит абсолютно невыполнимой миссией, особенно при нынешнем тренере.
Про рижан вообще можно не говорить, поскольку им уже не хватит и двух очков в среднем за матч, а по три нынче не начисляют даже при победе со счётом 100:0. Поэтому мы имеем матч двух лузеров, которым итоговый результат уже в принципе по барабану.
Но это одновременно и плохо, особенно для нострадамусов всех мастей. Потому что, когда не довлеет результат, команда может отмочить корки. Не каждая команда, далеко не в каждом матче, но вероятность такого события резко возрастает и уже вполне может оказать негативное влияние на качество прогноза.
Поэтому остаётся смотреть как баран на новые ворота на статистику личных встреч. А она рисует нам достаточно чёткий тренд в пользу южан, которые мало того что выиграли четыре последних междусобойчика, так ещё из 14 таких междусобойчиков взяли 13. Согласитесь, неплохо.
То есть в условиях полного тумана, налагаемого на отдых в европаузу, ставим на сочинцев. А точнее, на их победу в основное время с разницей минимум в две шайбы», — сказал Лебедев.
- 21 декабря 2020
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
-
08:46
-
08:45
-
08:15
-
07:45
-
07:18
-
05:29
-
05:24
-
05:20
- 20 декабря 2020
-
19:00
-
18:45
-
18:30
-
18:16
-
18:00
-
17:45
-
17:30
-
17:00
-
16:30
-
16:15
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:45
-
14:30
-
14:00
-
13:45
-
13:30
-
13:15