«Динамо» Р – «Сочи»: прогноз Максима Лебедева на игру КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2020/2021 «Динамо» Рига – «Сочи».



Ставка: победа «Сочи» минимум в 2 шайбы за 3.14.



«Простые арифметические расчёты показывают, что сочинцам для попадания в плей-офф в оставшихся матчах регулярного чемпионата надо набирать в среднем 1,6-1,7 очка за игру. То есть одерживать приблизительно четыре победы в пяти матчах, что выглядит абсолютно невыполнимой миссией, особенно при нынешнем тренере.



Про рижан вообще можно не говорить, поскольку им уже не хватит и двух очков в среднем за матч, а по три нынче не начисляют даже при победе со счётом 100:0. Поэтому мы имеем матч двух лузеров, которым итоговый результат уже в принципе по барабану.



Но это одновременно и плохо, особенно для нострадамусов всех мастей. Потому что, когда не довлеет результат, команда может отмочить корки. Не каждая команда, далеко не в каждом матче, но вероятность такого события резко возрастает и уже вполне может оказать негативное влияние на качество прогноза.



Поэтому остаётся смотреть как баран на новые ворота на статистику личных встреч. А она рисует нам достаточно чёткий тренд в пользу южан, которые мало того что выиграли четыре последних междусобойчика, так ещё из 14 таких междусобойчиков взяли 13. Согласитесь, неплохо.



То есть в условиях полного тумана, налагаемого на отдых в европаузу, ставим на сочинцев. А точнее, на их победу в основное время с разницей минимум в две шайбы», — сказал Лебедев.

«Динамо» Рига — «Сочи». Прогноз: Скудра проиграет битву худших клубов Запада КХЛ «Леопарды» набирали очки во всех предыдущих матчах с рижанами. А их было 17.