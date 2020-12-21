«Челси» — «Вест Хэм»: ставка Дмитрия Егорова на игру 14-го тура АПЛ
Известный журналист Дмитрий Егоров сделал прогноз на матч 14-го тура АПЛ сезона-2020/2021 «Челси» — «Вест Хэм».
Ставка: ничья за 4.50.
«Честно признаться, не впечатлён последними матчами «Челси». С «Краснодаром» вату катали, также проиграли два матча подряд в АПЛ. По игре тоже не было ничего выдающегося. Особенно явно чувствуются проблемы именно в центре атаки, где Абрахам откровенно слаб, а забивающий Жиру — это не тот уровень.
«Вест Хэм» — другая история. 4 победы в последних 6 матчах и странный косяк дома с «МЮ». В последние годы «Челси» испытал в домашних матчах с лондонцами много проблем.
В общем, нас ждёт абсолютно равный матч, и я бы выбрал ничью за 4.50», — сказал Егоров.
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