«Витязь» — «Йокерит»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ 21 декабря

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2020/2021 «Витязь» — «Йокерит».
Ставка: победа «Йокерита» за 2.92.
«Несмотря на то что «Витязь» и «Йокерит» остаются соседями по турнирной таблице Западной конференции и как бы ведут борьбу за право быть униженными в четвертьфинале столичными «армейцами», на самом деле никакой борьбы тут нет и быть не может. Потому что у «Йокерита» до сих пор продолжает оставаться солидный запас из несыгранных матчей и, несмотря на все «ай-ай-ай», доносящиеся до финнов из КХЛ, никто их очков лишать не станет. Таким образом, горячим финским парням, для того чтобы стать реальным конкурентом «Витязю», надо с грохотом и под фанфары продуть пяток матчей, а лучше шесть-семь. Но поскольку они их не продуют, а чего-то там ещё и наберут, то «Витязь» сражается за попадание в плей-офф скорее со «Спартаком», «Северсталью» или даже с минским «Динамо», но никак не с «Йокеритом».
Конечно, финнам в Шереметьево не будут устраивать цирк на конной тяге, подобно тому, что устроили в Хельсинки «Салавату Юлаеву», хотя он и не помешал бы. Просто для того, чтобы больше никакие шаловливые финские ручонки не брались определять, кому можно ехать из аэропорта на хоккей, а кому нельзя. Способов показать финнам кузькину мать у нас великое множество, например, пускать на территорию России только тех хоккеистов, кто привился «Спутником-V». Не привился? Не хочешь? Душа не принимает? Ну, кукуй в отстойнике Шереметьево, пока команда не вернётся. Увы, отвечать по библейскому принципу «око за око» не в традициях русского народа, если, конечно, его сильно не злить. Поэтому финны пока могут не бояться, спокойно приезжать в Подольск и тем не менее спокойно выигрывать, хоть они и проиграли два последних матча. Но «Витязь» — это вам ни разу не «Ак Барс», поэтому горячие финские парни, сдаётся мне, победят — и даже сделают это в основное время», — сказал Лебедев.
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