«Челси» — «Вест Хэм»: ставка Романа Павлюченко на матч чемпионата Англии

Известный футболист Роман Павлюченко дал прогноз на матч АПЛ «Челси» — «Вест Хэм».
Ставка: победа «Челси» минимум в 2 мяча за 2.34.
«Челси» сыграет с «Вест Хэмом» в очередном туре английской Премьер-лиги.
«Аристократы» занимают промежуточную восьмую позицию, заработав 22 пункта. Всего одна победа может поднять их в пятёрку сильнейших. Тем не менее две предыдущие встречи завершились крайне неудачно — 0:1 от «Эвертона» и 1:2 от «Вулверхэмптона».
По моему мнению, шансов на положительный исход у хозяев поля намного больше. На своём стадионе они демонстрируют прекрасную игру, так тут ещё нужно реабилитироваться за два поражения подряд. Думаю, всё закончится достаточно быстро и просто.
«Молотобойцы» в этом розыгрыше идут достаточно неплохо и успели заработать 21 балл. В итоге команда оказалась 10-й, пусть и отставание от зоны еврокубков совсем небольшое. Не так давно они одолели «Лидс» (2:1) и разошлись миром не с таким грозным «Кристал Пэлас» (1:1).
На мой взгляд, гости в этом дерби не смогут проявить себя с лучшей стороны и потерпят поражение минимум в два мяча. Плотность в турнирной таблице делает матч интересным, но уровень соперников сильно различается. Гости набирают очки в чемпионате с явными андердогами», — сказал Павлюченко.
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