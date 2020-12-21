«Челси» — «Вест Хэм»: ставка Романа Павлюченко на матч чемпионата Англии

Известный футболист Роман Павлюченко дал прогноз на матч АПЛ «Челси» — «Вест Хэм».



Ставка: победа «Челси» минимум в 2 мяча за 2.34.



«Челси» сыграет с «Вест Хэмом» в очередном туре английской Премьер-лиги.



«Аристократы» занимают промежуточную восьмую позицию, заработав 22 пункта. Всего одна победа может поднять их в пятёрку сильнейших. Тем не менее две предыдущие встречи завершились крайне неудачно — 0:1 от «Эвертона» и 1:2 от «Вулверхэмптона».



По моему мнению, шансов на положительный исход у хозяев поля намного больше. На своём стадионе они демонстрируют прекрасную игру, так тут ещё нужно реабилитироваться за два поражения подряд. Думаю, всё закончится достаточно быстро и просто.



«Молотобойцы» в этом розыгрыше идут достаточно неплохо и успели заработать 21 балл. В итоге команда оказалась 10-й, пусть и отставание от зоны еврокубков совсем небольшое. Не так давно они одолели «Лидс» (2:1) и разошлись миром не с таким грозным «Кристал Пэлас» (1:1).



На мой взгляд, гости в этом дерби не смогут проявить себя с лучшей стороны и потерпят поражение минимум в два мяча. Плотность в турнирной таблице делает матч интересным, но уровень соперников сильно различается. Гости набирают очки в чемпионате с явными андердогами», — сказал Павлюченко.

«Челси» — «Вест Хэм». Прогноз: Ярмоленко огорчит Менди, Жиру и Вернер защитят Лэмпарда «Молотобойцы» забивают в чемпионате Англии уже 12 туров кряду. Синих ждёт настоящее испытание.