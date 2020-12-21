«Челси» – «Вест Хэм»: прогноз Артура Петросьяна на встречу 14-го тура АПЛ

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 14-го тура АПЛ сезона-2020/2021 «Челси» – «Вест Хэм».
Ставка: обе забьют за 1.72.
«Челси» ступил на тёмную полосу. Сначала была домашняя ничья с «Краснодаром», затем два поражения в АПЛ. Команде теперь меньше везёт в атаке, всё больше стало ложиться нагрузки на оборону, Менди стал пропускать там, где раньше спасал. В принципе было очевидно, что спад рано или поздно строящуюся команду настигнет, в конце концов, с ходу всё выстроить непросто никому, особенно малоопытному, хоть и перспективному Лэмпарду.
«Вест Хэм» же весь сезон проводит на одном уровне, и уровень этот позволяет исправно набирать очки. «Молотобойцы» отличаются уже 12 туров подряд, всё лучше и ярче выглядит Алье впереди, вернулись Ярмоленко и Лансини, Антонио, вполне возможно, уже выйдет с «Челси».
В общем, легко здесь хозяевам быть не должно. Мойес рассчитывает увезти со «Стэмфорд Бридж» как минимум одно очко, и не удивлюсь, если ему это сделать удастся.
Думаю, как минимум по разу команды здесь отличатся», — сказал Павлюченко.
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