«Спартак» — «Ак Барс»: прогноз и ставка на матч КХЛ

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч КХЛ «Спартак» — «Ак Барс».
Ставка: ИТМ 2 шайбы «Спартака» за 1.81.
«Ак Барс» движется по регулярному чемпионату с грациозностью асфальтоукладчика. За последние пять недель проиграли только «Авангарду», в остальных 12 случаях брали верх. Причём как правило в основное время. Больше 60 минут потребовалось только в Магнитогорске.
Сейчас у казанцев серия из шести побед, что самое интересное — на указанном отрезке лишь раз пропустили больше одной шайбы. 7:2 — с минским «Динамо». Надёжность потрясающая, вратари в порядке, работа по усилению состава продолжается. Заполучили экс-нападающего «Спартака» Романа Любимова, вот-вот подпишут бывшего форварда ММг Харри Песонена.
У подопечных Дмитрия Квартальнова было неплохое представительство на Кубке Первого канала. Однако хоккеисты имели 1,5 дня на восстановление, а это привычный график для КХЛ. Кроме того, никаких перелётов, ведь играть снова предстоит в Москве. Так что физическая готовность должна находиться на должном уровне.
А вот у «Спартака» серьёзные кадровые проблемы. Лехтеря, Кутейкин, Вишневский и Никишин точно не сыграют из-за травм. Придётся на ходу перетряхивать сочетания и затыкать дыры, что понижает и без того скромные шансы. Стоит учитывать, что «Ак Барс» забрал четыре из пяти последних очных встреч.
Без Лехтери забить хотя бы две шайбы будет нелегко, так что единственный шанс красно-белых — надёжная оборона и блистательная игра вратаря. ИТМ 2 гола «Спартака» за 1.81 видится довольно надёжной ставкой. Вариант посмелее — Х2 + тотал меньше 5.5 шайбы за 2.05. Ждём рабочую победу фаворита, что-то в духе 3:1 или 3:2.
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