«Ювентус» — «Фиорентина»: прогноз и ставка на матч чемпионата Италии

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч Серии А «Ювентус» — «Фиорентина».

Ставка: победа «Ювентуса» всухую за 2.22.

Подопечные Андреа Пирло — одна из двух команд без проигрышей в Серии А наряду с «Миланом». Начинает налаживаться и игра на выезде. В предыдущих двух гостевых встречах одержали две победы с общим счётом 7:1. Сперва разобрались с «Дженоа» (3:1), а в матче прошлого тура разгромили «Парму» (4:0).



Впрочем, дома «старая синьора» тоже выглядит здорово. В шести домашних поединках оформили четыре победы и две ничьи всего при трёх пропущенных мячах – результат достойный. Ничьи, к слову, пришлись на «Верону» (1:1) и «Аталанту» (1:1), которые набрали неплохой ход, но и тогда хозяева могли брать по три очка.



«Фиорентина» по-прежнему находится внизу турнирной таблицы чемпионата Италии, хотя нацеливалась на борьбу за зону еврокубков. За 13 туров набралось всего 11 очков – это 16-я строчка. Отрыв от зоны вылета составляет всего четыре пункта, а до топ-10 не хватает сразу восемь. Ещё и конкурентов навалом.



В прошлом туре фиолетовые на своём поле сумели отобрать очки у крепкой «Вероны», сыграв вничью (1:1). Соперники забили по голу с пенальти за первые 20 минут встречи и успокоились. Хозяева даже имели некоторое преимущество, но воспользоваться им не получилось. С голами в последнее время туго.



Кроме того, на выезде «фиалки» не могут похвастать уверенной игрой. В текущем сезоне совершили шесть выездов и до сих пор ни разу не выиграли. Более того, получилось набрать всего два балла, сыграв вничью со скромными «Специей» (2:2) и «Пармой» (0:0). Провальный результат.



На наш взгляд, на таком фоне в предстоящем поединке стоит рискнуть и проверить П1 всухую за крепкий коэффициент 2.22. Дело в том, что у «Фиорентины» ещё и с результативностью проблемы, команда не может забить уже четыре матча в гостях подряд. А легендарный Джанлуиджи Буффон в прошлом туре показал, что со старостью пока не знаком.