«Челси» — «Вест Хэм»: как сыграли 21 декабря, какой счёт, кто победил в матче АПЛ
В заключительном матче 14-го тура английской Премьер-лиги «Челси» сразился с «Вест Хэм Юнайтед». Встреча проходила на стадионе «Стэмфорд Бридж» и завершилась победой хозяев со счётом 3:0. В составе победителей дублем отличился Тэмми Абрахам и ещё один гол на счету Тьяго Силвы.
«Челси», набрав 25 очков, поднялся на 5-е место в турнирной таблице АПЛ. Команда прервала серию из двух поражений. «Вест Хэм», набрав 21 очко, на 10-м месте.
Букмекеры предлагали поставить на победу «Челси» с коэффициентом 1.50: выигрыш с 1000 рублей составил бы 1500 рублей. Успех «Вест Хэма» шёл за 6.55, ничья — за 4.85.
Тотал больше 2.5 мяча оценивался в 1.59, а «обе забьют — нет» — в 2.20. Победа «Челси» всухую шла за 3.55.
Рекомендуем вам
- 22 декабря 2020
-
10:01
-
09:30
-
09:15
-
09:00
-
08:30
-
08:18
-
08:00
- 21 декабря 2020
-
21:00
-
20:00
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
-
08:46
-
08:45
-
08:15
-
07:45
-
07:18
-
05:29
-
05:24
-
05:20
- 20 декабря 2020
-
19:00
-
18:45
-
18:30
-
18:16
-
18:00
-
17:45
-
17:30
-
17:00
Партнерский контент
Рекомендуем вам