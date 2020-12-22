«Челси» — «Вест Хэм»: как сыграли 21 декабря, какой счёт, кто победил в матче АПЛ

В заключительном матче 14-го тура английской Премьер-лиги «Челси» сразился с «Вест Хэм Юнайтед». Встреча проходила на стадионе «Стэмфорд Бридж» и завершилась победой хозяев со счётом 3:0. В составе победителей дублем отличился Тэмми Абрахам и ещё один гол на счету Тьяго Силвы.



«Челси», набрав 25 очков, поднялся на 5-е место в турнирной таблице АПЛ. Команда прервала серию из двух поражений. «Вест Хэм», набрав 21 очко, на 10-м месте.



Букмекеры предлагали поставить на победу «Челси» с коэффициентом 1.50: выигрыш с 1000 рублей составил бы 1500 рублей. Успех «Вест Хэма» шёл за 6.55, ничья — за 4.85.



Тотал больше 2.5 мяча оценивался в 1.59, а «обе забьют — нет» — в 2.20. Победа «Челси» всухую шла за 3.55.