СКА — ЦСКА: прогноз и ставка «Чемпионата» на матч КХЛ 22 декабря

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч КХЛ СКА — ЦСКА.

Ставка: тотал меньше 5 гола за 1.79.

Нас ждёт ремейк финала Западной конференции 2019 года (а ещё 2018, 2016 и 2015), а по совместительству битва лидеров Запада. Хозяева по привычке возглавляют дивизион Боброва, гости — дивизион Тарасова.



В то же время нельзя сказать, что они идут ноздря в ноздрю. Москвичи традиционно стабильны. Проигрывают строго два-три раза за месяц — ни больше, ни меньше. В декабре один раз уже уступили — на своём льду проспали дебют с минским «Динамо», включились после экватора, не дожали (2:4). Одиночные неудачи исправно закрывают. Скажем, после поражения от «зубров» добыли три победы подряд, все — в основное время. Досталось «Торпедо» (2:1), «Авангарду» (4:1) и «Локомотиву» (3:2). Собственно, в семи последних поединках лишь раз пропустили больше двух шайб.



Итог — 59 очков в 37 встречах, чистое первое место на Западе. В сводной таблице КХЛ уступают только «Ак Барсу», но это условность. Казанцы набрали на один балл больше, зато провели две «лишние» игры. СКА подобный темп потянуть не может, за всплеском неизбежно следует спад. Отставание от подопечных Игоря Никитина составляет восемь пунктов. При двухочковой системе это довольно много.

У соперников было максимально широкое представительство на Кубке Первого канала, который завершился только 20 декабря. То есть лидеры мало того что не имели вменяемого отдыха, так ещё и совершили перелёт из Москвы в Санкт-Петербург. На таком фоне ставить на исход трудно.



Ротация вполне вероятна, а главное — сложно оценить функциональную готовность, которая вряд ли будет иметь общий знаменатель. Логичнее оттолкнуться от результативности, благо что тенденция тут проглядывается. Дело в том, что лишь в одной из 21 предыдущих очных встреч забрасывалось больше пяти шайб.



При этом тотал меньше 5 гола идёт за отличный коэффициент 1.79. Альтернативный вариант — Х2 + тотал меньше 6.5 шайбы за 2.10. Если брать только регулярку, пять предыдущих поединков в Санкт-Петербурге завершились в пользу гостей. Да и в целом они смотрятся сбалансированнее.