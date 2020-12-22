«Арсенал» — «Манчестер Сити»: прогноз и ставка на матч четвертьфинала Кубка лиги

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч 1/4 финала Кубка английской лиги «Арсенал» — «Манчестер Сити».
Ставка: победа «Ман Сити» всухую за 3.10.
«Арсенал» не может выиграть в чемпионате Англии с начала октября, то есть уже семь туров подряд. За это время успел набрать лишь два балла и потерпел пять поражений. Добавим жуткие проблемы с результативностью. Едва ли четыре мяча в 10 последних играх первенства (половина из которых — с пенальти), могут устроить Артету. Хотя тот стабильно рассуждает о доминации и неплохом футболе, лишь усиливая ярость болельщиков.
По сообщениям СМИ, руководство лондонцев пока что поддерживает Артету, даже готово выделить средства на укрепление состава в зимнее окно. Однако вполне возможно, что земля под ногами главного тренера будет не такой твёрдой. Шансов против команды своего бывшего наставника Пепа Гвардиолы у него маловато.
«Манчестер Сити» постепенно набирает форму. В восьми предыдущих играх во всех турнирах ни разу не проиграли, одержав пять побед. Из группы Лиги чемпионов удалось выйти с первого места, а в АПЛ на данный момент манкунианцы находится в трёх пунктах от топ-4, имея игру в запасе.
Впрочем, любопытно здесь другое. «Горожане» на этом солидном промежутке умудрились пропустить всего лишь один мяч. В остальных семи случаях получалось сохранять ворота нетронутыми. Более того, на данный момент они пропустили меньше всех не только в чемпионате Англии, но ещё и на европейской арене.
На таком фоне индивидуальный тотал «Арсенала» меньше 1 мяча за коэффициент 1.79 выглядит интересно. Беззубой атаке «канониров» будет очень тяжело рассчитывать на успех. А любители рискнуть вполне могут подумать над П2 всухую за жирный коэффициент 3.10.
Дело тут в том, что помимо удручающей статистики домашних игр в АПЛ, против лондонцев играет ещё и кошмарная статистика личных встреч. «Манчестер Сити» за восемь последних поединков с «Арсеналом» одержал семь побед. Шесть из них – всухую.
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