«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: прогноз Константина Генича на матч Примеры

Комментатор чемпионатов России и Испании на каналах «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на матч «Реал Сосьедад» — «Атлетико Мадрид» в 15-м туре испанской Примеры сезона-2020/2021.



Ставка: 2-3 гола в матче за 1.80.



«Чемпионат Испании скоро уйдет на рождественские и новогодние праздники, но пока еще продолжают играть. У нас супер афиша, матч лидеров – кто бы мог подумать, что к этому туру «Реал Сосьедад» и «Атлетико» будут идти в тройке лидеров. «Атлетико» возглавляет турнирную таблицу, а «Реал Сосьедад» третий.



Баски немножечко с горочки поехали – в последних пяти турах команда Иманола Альгуасила не выигрывает. Конечно, график с Лигой Европы, не самым выдающимся составом и травмированными Сильвой и Оярсабалем свой отпечаток наложил на результаты «Реал Сосьедада», хотя в некоторых матчах в последнее время команда смотрелась неплохо. С той же «Барселоной» на «Камп Ноу» проиграли 1:2, хотя могли добиться большего. В последней туре проиграли «Леванте» с тем же счетом.



«Атлетико» цветет и пахнет. Да, проиграл в дерби 0:2, но достаточно хорошо и правильно отреагировала на это поражение команда Диего Симеоне – в последнем туре обыграли дома «Эльче», а до этого в Кубке была уверенная победа. Я подвожу к тому, что «Атлетико» все-таки в этой паре фаворит.



«Атлетико» лидер, он опережает «Реал Сосьедад» на три очка и еще имеет на три игры меньше – вот такие причуды нового сезона в Испании, где неравномерное количество матчей сыграли команды. По-хорошему, надо играть от «Атлетико Мадрид». Я бы порекомендовал посмотреть вам вариант с форой 0 на «Атлетико» за 1,60. Сам победа оценивается коэффициентом выше двойки, но уверенности в том, что «Атлетико» обязательно обыграет «Реал Сосьедад», даже несмотря на его форму и потерю лидеров, у меня, честно говоря, нет.



Если рассматривать этот матч с точки зрения цифр и статистики, то 17 домашних матчей «Реал Сосьедада» команда не играет вничью с «Атлетико». Рано или поздно ничья может сыграть. Может быть, в этом матче команды созреют ее сыграть. Коэффициент выше тройки – рассмотрите этот вариант.



В 13 из 15 последних матчей доезжал вариант 2-3 гола в матче – либо ничья 1:1, либо 2:1 или 2:0 в ту или иную сторону. Поэтому мой основной прогноз на этот матч – 2-3 гола за коэффициент 1,80», — сказал Генич.

«Реал Сосьедад» — «Атлетико». Прогноз: Суарес, Симеоне и Облак не отдадут первое место Баски посыпались без Давида Сильвы, а мадридцы пропускают реже всех в Ла Лиге.