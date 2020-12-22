«Валенсия» — «Севилья»: прогноз Егора Титова на игру Примеры

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Валенсия» — «Севилья» в 15-м туре испанской Примеры сезона-2020/2021.
Ставка: обе забьют и минимум 3 мяча в матче за 2.50.
«Валенсия» в целом неплохой матч провела против «Барселоны» в выходные, сумела дважды забить, проявила характер. Разочаровал только Денис Черышев. Большего ждал от него, честно говоря. Моменты были, но не реализовал. А хочется, чтобы он прибавлял, выходил на первые роли. Пока же этого нет. И «Валенсия» даже в десятку не входит, к сожалению.
«Севилья» упустила победу в матче с «Вальядолидом», хотя казалось, что должна побеждать такого соперника. С перепадами играет команда Лопетеги, и срывы были, и досадные потери. Предсказать эту команду весьма сложно.
Матч в Валенсии, где хозяева играют раскрепощённо. Вообще, они немало забивают, но очень много пропускают. У «Севильи» игра более сбалансированная, но менее яркая. Но здесь, думаю, «Валенсия» спровоцирует «Севилью» на обмен ударами. Моя ставка — «обе забьют и тотал больше 2.5 мяча», — сказал Титов.
- 22 декабря 2020
-
11:30
-
11:00
-
10:30
-
10:01
-
09:30
-
09:15
-
09:00
-
08:30
-
08:18
-
08:00
- 21 декабря 2020
-
21:00
-
20:00
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
-
08:46
-
08:45
-
08:15
-
07:45
-
07:18
-
05:29
-
05:24
-
05:20
- 20 декабря 2020
-
19:00
-
18:45
-
18:30
-
18:16
-
18:00