«Сибирь» — «Амур»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2020/2021 «Сибирь» — «Амур».
Ставка: победа «Сибири» в матче за 1.37.
«Очень хотелось бы заглянуть в свеженькие контракты братьев Ушениных и посмотреть, прописан ли там отдельно пункт о запрете их участия в матче против своей бывшей команды. Обычно такой пункт в контракт вносят, особенно если междусобойчик близок. А тут он не просто близок, а уже вот.
Я следил за этими пацанами ещё с тех времён, когда они на пару феерили за «Молот-Прикамье». Как и положено близнецам, по одному они не включались, если уж начинали рвать и метать, то сразу вдвоём. Но если засыпали, то тоже вместе. Но если запретного пункта в их новых контрактах нет, то «Амуру», который в последнее время пинал их, как хотел, я не позавидую. Тут-то они проснутся точно и сыграют так, как давно не играли.
Впрочем, и без братьев особых шансов у хабаровчан в Новосибирске я не вижу. После четырёх поражений подряд сибиряки выпали из зоны плей-офф Восточной конференции, где ещё недавно сидели довольно прочно. «Барыс» у нас сам по себе и идёт по отдельному списку вместе с «Йокеритом», поэтому догонять новосибирцам надо нижегородское «Торпедо», а оно успело ускакать далеко.
В общем, «Амур» в Новосибирске будут бить, а если понадобится, то и переламывать через коленку. Я уж не знаю, каким макаром «Сибирь» наберёт необходимые ей два очка, в основное ли время или в 33-м послематчевом буллите, но она их наберёт. Вот в этом я не сомневаюсь», — сказал Лебедев.
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