«Арсенал» — «Манчестер Сити»: прогноз Романа Павлюченко на матч Кубка лиги

Известный в прошлом футболист Роман Павлюченко дал прогноз на матч Кубка Лиги «Арсенал» — «Манчестер Сити».



Ставка: победа «Манчестер Сити» за 1.59.



«Пушкари» проваливают текущее первенство и проигрывают всем подряд, опустившись почти до зоны вылета. За последнее время очки набрать получилось только с «Саутгемптоном» (1:1). Несколько дней назад лондонцы потерпели поражение от ливерпульского «Эвертона» (1:2).



По моему мнению, хозяева поля постараются собраться и выиграть, но сделать это будет невероятно сложно. Всё-таки уровень противника крайне серьёзный, и сыграть первым номером с ним сложно. К тому же и пропускает он очень мало.



Синие демонстрируют железную игру в обороне, пропустили только один мяч от «Вест Бромвича» (1:1) за восемь предыдущих встреч. Тем не менее в турнирной таблице клуб находится не так высоко — лишь промежуточная седьмая позиция в английской Премьер-лиге.



Я думаю, что гости выиграют в этой паре, пусть и выступают на чужом поле. В атаке, может, и возникают проблемы в этой части чемпионата, только всё равно оборона создаёт небольшую фору. Скорее всего, сегодня «Манчестер Сити» ещё и не пропустит», — сказал Павлюченко.

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