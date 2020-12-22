«Локомотив» — «Северсталь»: прогноз Максима Лебедева на игру КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2020/2021 «Локомотив» — «Северсталь».



Ставка: победа «Локомотива» минимум в 2 шайбы за 1.70.



«Несмотря на то что «Северсталь» финишировала перед паузой на Евротур выше всяких похвал, выиграв пять последних матчей и закрепившись на шестом месте Западной конференции, в Ярославле она, безусловно, будет робким аутсайдером и, скорее всего, будет огребать. И дело тут не только и не столько в том, что «Локомотив» в той же самой Западной конференции занимает третье место (хотя и это немаловажно), сколько в том, насколько отвратительно и мерзопакостно «Северсталь» играет в Ярославле.



Просто в Ярославле «Северсталь» вообще не играет. Последняя победа там была одержана череповчанами в октябре 2017 года, после чего в трёх официальных и ещё трёх неофициальных встречах были сплошные фиаско. А вот «Локомотив» в это же самое время бил «Северсталь» в Череповце через раз и на данный момент по статистике личных встреч имеет двукратное преимущество по количеству побед в междусобойчиках.



В общем, всё идёт к тому, что такая красивая и круглая победная серия «Северстали» накроется в Ярославле медным тазом. «Локомотив» победит на глазах своих верных болельщиков, причём сделает это в основное время и с преимуществом минимум в две шайбы», — сказал Лебедев.