«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: прогноз Егора Титова на матч чемпионата Испании

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Реал Сосьедад» — «Атлетико» в 15-м туре испанской Примеры сезона-2020/21.



Ставка: победа «Атлетико» и меньше 4 мячей в матче за 2.95.



«Очень интересная встреча в испанском чемпионате. Бывший лидер «Реал Сосьедад» сыграет с нынешним — мадридским «Атлетико».



«Сосьедад» прекрасно начал сезон, был хорош в первых турах, создал себе отрыв в чемпионате, пока гранды вкатывались. Но сейчас видно, что очень устала баскская команда. Много сил было потрачено на Лигу Европы, а «скамейка» не такая уж длинная. И сейчас это сказывается на качестве игры. За несколько дней два поражения подряд по 1:2 — от «Барселоны» и «Леванте». Оба на выезде. И вообще, «Сосьедад» не выигрывал в 8 последних встречах. В пяти подряд играх он не побеждал в чемпионате.



У «Атлетико» куда более серьёзные возможности для ротации. Симеоне давно привык этим заниматься. Он даёт отдохнуть почти всем лидерам, чтобы они были свежими к важнейшим встречам. Эта — одна из таких.



На мой взгляд, «Атлетико» сыграет в своём стиле — строго, от обороны, без лишнего риска. Но класс исполнителей позволит найти свои моменты. Всего 5 мячей в 12 встречах пропустили мадридцы. Думаю, и здесь оборона устоит. Поставлю на победу «Атлетико» через тотал меньше 3.5 мяча», — сказал Титов.

«Реал Сосьедад» — «Атлетико». Прогноз: Суарес, Симеоне и Облак не отдадут первое место Баски посыпались без Давида Сильвы, а мадридцы пропускают реже всех в Ла Лиге.