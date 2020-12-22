СКА — ЦСКА: прогноз Павла Лысенкова на матч КХЛ в Санкт-Петербурге

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором сыграют СКА и ЦСКА.



Ставка: минимум 5 шайб в матче за 1.79.



«Знаменитое «армейское» дерби, одно из главных украшений лиги. Да ещё играют в Санкт-Петербурге – после того как девять игроков СКА и весь тренерский штаб, включая командора Валерия Брагина и главного босса Романа Ротенберга, вернулись с домашнего этапа Евротура, на котором сборная России одержала три победы – над шведами (4:3 по буллитам), чехами (4:1) и финнами (5:1).



Думаю, что у СКА должен быть повыше кураж, а если говорить об игроках, то почти не сомневаюсь, что в воротах у питерцев будет играть Александр Самонов, а в атаке постарается проявить себя Андрей Кузьменко. Они очень хорошо показали себя за сборную.

Кстати, этот матч в календаре идёт сразу после Евротура, потому что в мирное время он должен был бы пройти на «Газпром-Арене» — на футбольном стадионе под открытым небом. Впрочем, перенос в закрытое помещение на результате игры никак не отразится. Разве что лёд будет лучше, а значит, мы можем увидеть побольше шайб.



Как команды играли в «армейском» дерби в этом сезоне?



16 октября ЦСКА у себя дома обыграл СКА (3:1). Это всё, что было. В целом сила команд мне кажется равной, и победу одной из сторон я бы выбирать не стал. Это просто лотерея.



Я бы в этом матче взял кэф 1.79 на то, что в основное время будет пробит тотал больше 4.5 шайбы. Да, это не самый грандиозный коэффициент. Но в такой непредсказуемой игре я бы всё-таки ставил осторожно. И, думаю, забитые голы мы увидим», — сказал Лысенков.

СКА — ЦСКА. Прогноз: Никитин и Брагин накажут букмекеров за глупость в «армейском» дерби Лишь в одной из 21 предыдущих очных встреч было заброшено больше пяти шайб. А эксперты ждут голов.