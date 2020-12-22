СКА — ЦСКА: прогноз Павла Лысенкова на матч КХЛ в Санкт-Петербурге

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором сыграют СКА и ЦСКА.
Ставка: минимум 5 шайб в матче за 1.79.
«Знаменитое «армейское» дерби, одно из главных украшений лиги. Да ещё играют в Санкт-Петербурге – после того как девять игроков СКА и весь тренерский штаб, включая командора Валерия Брагина и главного босса Романа Ротенберга, вернулись с домашнего этапа Евротура, на котором сборная России одержала три победы – над шведами (4:3 по буллитам), чехами (4:1) и финнами (5:1).
Думаю, что у СКА должен быть повыше кураж, а если говорить об игроках, то почти не сомневаюсь, что в воротах у питерцев будет играть Александр Самонов, а в атаке постарается проявить себя Андрей Кузьменко. Они очень хорошо показали себя за сборную.
Кстати, этот матч в календаре идёт сразу после Евротура, потому что в мирное время он должен был бы пройти на «Газпром-Арене» — на футбольном стадионе под открытым небом. Впрочем, перенос в закрытое помещение на результате игры никак не отразится. Разве что лёд будет лучше, а значит, мы можем увидеть побольше шайб.
Как команды играли в «армейском» дерби в этом сезоне?
16 октября ЦСКА у себя дома обыграл СКА (3:1). Это всё, что было. В целом сила команд мне кажется равной, и победу одной из сторон я бы выбирать не стал. Это просто лотерея.
Я бы в этом матче взял кэф 1.79 на то, что в основное время будет пробит тотал больше 4.5 шайбы. Да, это не самый грандиозный коэффициент. Но в такой непредсказуемой игре я бы всё-таки ставил осторожно. И, думаю, забитые голы мы увидим», — сказал Лысенков.
- 22 декабря 2020
-
14:30
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:30
-
12:15
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:30
-
10:01
-
09:30
-
09:15
-
09:00
-
08:30
-
08:18
-
08:00
- 21 декабря 2020
-
21:00
-
20:00
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
-
08:46
-
08:45
-
08:15
-
07:45
-
07:18
-
05:29