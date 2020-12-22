«Арсенал» – «Ман Сити»: прогноз Артура Петросьяна на матч 1/4 финала Кубка Лиги

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 1/4 финала Кубка английской лиги сезона-2020/2021 «Арсенал» – «Манчестер Сити».



Ставка: «Ман Сити» не проиграет и меньше 4 мячей в матче за 2.11.



«Семь туров «Арсенал» уже не может победить в АПЛ, и всё то хорошее, что Микел Артета сделал с командой после своего прихода, почти забылось. «Канониры», судя по всему, просто не справляются с жёстким графиком, их «скамейка» не настолько длинна и качественна, а Обамеянг, от которого уже очень долго многое, если не всё, зависело в атаке, сильно сдал.



«Ман Сити» тоже в последнее время не особо заслуживает похвалы. Да, команда Гвардиолы проиграла всего раз в последних 18 матчах, но она совершенно не производит впечатления несокрушимого коллектива, к которому все привыкли. Невзрачные нули с «МЮ», ещё более позорная ничья с «Вест Бромвичем» — 1:1, не слишком убедительная игра в победном матче с «Саутгемптоном» — 1:0.



В общем, похоже, нас не ждёт результативный футбол, а «Сити» за счёт более высокого уровня исполнителей всё же пробьётся в полуфинал», — сказал Петросьян.

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