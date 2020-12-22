«Ювентус» — «Фиорентина»: прогноз Максима Калиниченко на матч Серии А

Известный в прошлом футболист Максим Калиниченко дал прогноз на матч Серии А «Ювентус» — «Фиорентина».
Ставка: победа «Ювентуса» и в первом тайме, и во всем матче за 1.79.
«Ювентус» всеми силами пытается догнать лидеров чемпионата. Прошёл у него тяжёлый период, связанный с травмами и плотным графиком с играми в ЛЧ. Туринцы начали стабильно зарабатывать очки и подниматься в таблице.
Сейчас «Ювентус» идёт третьим с 27 очками в активе. Отставание от лидеров из Милана равно одной победе – три очка от «Интера» и четыре – от «Милана». Сейчас положение у команды Пирло, конечно, намного лучше, чем в октябре-ноябре. Остальные соперники немного отстали.
Про «Фиорентину» сказать особо нечего. Интрига в её случае заключается сейчас в том, не вылетит ли она в Серию В. Пока с этой задачей «фиалки» справляются. Они идут на 16-м месте с 11 баллами и отрываются от «Торино» из зоны вылета на четыре балла. Понятно, что этот отрыв небольшой. Проиграв пару раз, «Фиорентина» может легко попасть в группу аутсайдеров чемпионата.
Совсем не ладится у «Фиорентины» с победами в этом сезоне. В последний раз с поля «фиалки» уходили победителями ещё в конце ноября. Тогда в Кубке Италии ими был обыгран «Удинезе». А вот в чемпионате «Фиорентина» одерживала победу в последний раз в конце октября. Примечательно, что тогда снова был повержен «Удинезе».
У «Ювентуса» ситуация противоположная – он почти не проигрывает. Последнее поражение числится за туринцами 29 октября. Тогда они в ЛЧ уступили «Барселоне». А в этом сезоне Серии А «Ювентус» вообще не знает поражений. Правда, в чемпионате подопечные Пирло выступают всё равно не очень стабильно. Допускают они достаточно ничейных результатов, что сказывается на положении в таблице.
Конечно, фаворит в этом матче всем ясен. «Ювентус» не упустит победу. Учитывая, что после этого в Серии А будет небольшой перерыв, думаю, команда Пирло постарается выдать хороший матч, чтобы не оставлять вопросов. Голов будет много, «Фиорентина» сама не отличается результативностью.
Предлагаю поставить на победу «Ювентуса» и в первом тайме, и во всём матче. Уверен, что «старая синьора» начнёт доминировать на поле с первых минут», — сказал Калиниченко.
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