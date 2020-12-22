Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Ставки / Новости /

«Салават Юлаев» — «Динамо» Мн: прогноз Максима Лебедева на игру КХЛ в Уфе

«Салават Юлаев» — «Динамо» Мн: прогноз Максима Лебедева на игру КХЛ в Уфе
Ставки / Прогнозы 0

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2020/2021 «Салават Юлаев» — «Динамо» Минск.

Ставка: ничья за 4.30.

«Оба соперника, неожиданно засбоивших, на паузу, посвящённую Кубку Первого канала, ушли в одинаково хорошем настроении. То есть каждый из них одержал по победе. И куда важнее это оказалось для юлаевцев, которые на тот момент имели четырёхматчевую проигрышную серию. Которую теперь прервали, и как бы начинают всё с чистого листа.

Каждый из соперников занимает в своей конференции пятое место. Но у минчан это «целое пятое место», с которого пути выше уже практически нет и с которого, того и гляди, ссадит какой-нибудь «Йокерит». А у «Салавата» это «всего пятое место», откуда при попеременно «штормящих» «Магнитке» и «Тракторе», у которых не понос, так золотуха, сам бог велел топать выше и уж точно начинать четвертьфинал Кубка Гагарина дома.

Соответственно, и сам «Салават» в кадровом отношении выглядит основательнее минчан, что уже доказал в сентябре, выиграв в белорусской столице. Но и колбасит уфимцев нынче куда сильнее, чем «зубров». И иногда даже просто непонятно, чем команда занималась в межсезонье.

Понятно, что в этом матче всё на стороне хозяев. И площадка, и зрители, и статистика личных встреч, согласно которой у «Салавата» более чем четырёхкратное преимущество по числу побед в междусобойчиках. Но что-то мне не даёт однозначно указать на «Салават» как на победителя. Почему-то кажется, что минчане именно в этом матче, в отдохнувшем состоянии, заставят хозяев вздрогнуть. И, вытащив ничью в основное время, увезут из Уфы второе очко по результатам овертайма или серии послематчевых буллитов», — сказал Лебедев.

«Салават Юлаев» — «Динамо» Минск. Прогноз: Метсола и Тейлор получат полную нагрузку в Уфе
В двух предыдущих встречах уфимцев и минчан было заброшено 17 шайб.
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020