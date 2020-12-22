«Салават Юлаев» — «Динамо» Мн: прогноз Максима Лебедева на игру КХЛ в Уфе

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2020/2021 «Салават Юлаев» — «Динамо» Минск.
Ставка: ничья за 4.30.
«Оба соперника, неожиданно засбоивших, на паузу, посвящённую Кубку Первого канала, ушли в одинаково хорошем настроении. То есть каждый из них одержал по победе. И куда важнее это оказалось для юлаевцев, которые на тот момент имели четырёхматчевую проигрышную серию. Которую теперь прервали, и как бы начинают всё с чистого листа.
Каждый из соперников занимает в своей конференции пятое место. Но у минчан это «целое пятое место», с которого пути выше уже практически нет и с которого, того и гляди, ссадит какой-нибудь «Йокерит». А у «Салавата» это «всего пятое место», откуда при попеременно «штормящих» «Магнитке» и «Тракторе», у которых не понос, так золотуха, сам бог велел топать выше и уж точно начинать четвертьфинал Кубка Гагарина дома.
Соответственно, и сам «Салават» в кадровом отношении выглядит основательнее минчан, что уже доказал в сентябре, выиграв в белорусской столице. Но и колбасит уфимцев нынче куда сильнее, чем «зубров». И иногда даже просто непонятно, чем команда занималась в межсезонье.
Понятно, что в этом матче всё на стороне хозяев. И площадка, и зрители, и статистика личных встреч, согласно которой у «Салавата» более чем четырёхкратное преимущество по числу побед в междусобойчиках. Но что-то мне не даёт однозначно указать на «Салават» как на победителя. Почему-то кажется, что минчане именно в этом матче, в отдохнувшем состоянии, заставят хозяев вздрогнуть. И, вытащив ничью в основное время, увезут из Уфы второе очко по результатам овертайма или серии послематчевых буллитов», — сказал Лебедев.
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