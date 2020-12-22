«Спартак» — «Ак Барс»: прогноз Павла Лысенкова на матч КХЛ 22 декабря

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором сыграют «Спартак» — «Ак Барс».



Ставка: победа «Ак Барса» за 1.88.



«Это будет ретроматч московского «Спартака» — торжественное мероприятие, которое проходит раз в год, когда на арене всё стилизовано под определённую эпоху. Теперь мы все вернёмся в 80-е. Так что болельщикам будет интересно, приходите на хоккей.



Даст ли этот антураж какое-то преимущество «Спартаку»? Оно только в том, что команда играет дома и за время паузы на Евротур удалось отдохнуть, подлечить травмы, а может, даже подтянуть физику. Впрочем, «Ак Барс» смог сделать то же самое. И на Кубке Первого канала мы видели, например, в какой хорошей форме находится форвард казанской команды Дмитрий Воронков, сотворивший дубль в ворота финнов (5:1).



Ещё давайте не будем забывать, что «Ак Барс» — лидер чемпионата КХЛ. А вот «Спартак» идёт на восьмом месте по потерянным очкам и ведёт борьбу за место в плей-офф с «Витязем».



Сравнить силу команд по очному матчу мы не можем – в этом сезоне они пока не встречались. Но давайте ещё посмотрим на разницу шайб у «Ак Барса» (125-82) и «Спартака» (97-103). Видно даже, что весовые категории разные – красно-белые больше пропускают и меньше забивают.



Я бы в этом матче взял кэф 1.88 на то, что «Ак Барс» победит в основное время. Казань просто сильнее, вот и всё. Лидер чемпионата КХЛ, и этим всё сказано», — сказал Лысенков.

«Спартак» — «Ак Барс». Прогноз: Квартальнов, Зарипов и Билялов не пустят ЦСКА на 1-е место Казанцы одержали шесть побед подряд перед паузой на Евротур и возглавили сводную таблицу КХЛ.