СКА – ЦСКА: ставка Максима Лебедева на дерби КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2020/2021 СКА – ЦСКА.



Ставка: победа ЦСКА за 2.60.



«С одной стороны, кажется не совсем правильным, что такой матч назначен через 48 часов после завершения домашнего этапа Евротура, где костяк российской сборной составляли игроки этих двух клубов. То есть хоккеисты ещё полностью не перегрузили свои головы, это происходит обычно спустя трое-четверо суток, а тут уже на второй день играй в другой форме, с другими партнёрами и тренерскими замыслами и другими игровыми смыслами. Но с другой стороны, обе команды в данном случае находятся в равных условиях, и даже ехать «сборникам» обеих команд пришлось одинаково.



Не будем забывать, что ЦСКА недавно потерял титул «Великого и ужасного», то есть единоличного лидера регулярного чемпионата. И вернуть его будет архисложно не потому, что столичные «армейцы» мало выигрывают, а потому, что новый лидер «Ак Барс» вообще не теряет очков. Но структура лиги такова, что команды могут занимать любые места, играть как угодно, но финал Западной конференции ЦСКА – СКА неизбежен, как крах империализма. И сейчас мы, по сути, имеем репетицию этого финала. Но не генеральную, а очень даже предварительную, поскольку соперникам кроме этого матча придётся сгонять в регулярном чемпионате ещё пару междусобойчиков.



Статистика личных встреч однозначно называет нам фаворитом матча москвичей. Они уже выиграли матч в текущем сезоне, они выиграли три последних междусобойчика, проходивших в Северной столице, они выиграли три из четырёх последних личных встреч и вообще имеют пусть и небольшое, но всё же преимущество по количеству побед в противостояниях друг с другом. А поскольку мы не знаем, чем занимались команды в паузе, кроме, конечно же, «сборников», и не знаем, в каком состоянии соперники выйдут на матч, то, собственно говоря, и плясать нам больше не от чего. Поэтому пляшем от печки статистики личных встреч и прогнозируем победу ЦСКА в гостях, причём с минимальным счётом, но при этом в основное время», — сказал Лебедев.

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