«Спартак» — «Ак Барс»: прогноз Максима Лебедева на встречу КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2020/2021 «Спартак» — «Ак Барс».



Ставка: ничья за 4.20.



«Судя по тому, как нынче идёт по турниру «Ак Барс», переехать через «Спартак» он должен, его и не заметив. Ну, так, между чисткой зубов и завтраком что-то там внизу мяукнуло и сдохло раздавленное, а казанцы едут дальше, за четвёртым Кубком Гагарина. Потому что Кубков Гагарина много не бывает.



Но, с другой стороны, это как раз тот случай, когда у красно-белых не будет проблем с мотивацией. Наоборот, Знарку надо будет хватать свой народ за грудки, чтобы раньше времени не перегрелись. А в мотивированном состоянии, как мы знаем, «Спартак» может шваркнуть кого угодно и где угодно. И, кстати, в их последнем матче, который, правда, состоялся ещё в предыдущем сезоне, красно-белые укатали «больших татар» в хлам, да ещё загрузили им шесть шайб, как с куста.



Поэтому нас ждёт весёлый матч с непредсказуемыми последствиями. Да ещё с абсолютной неизвестностью, в каком состоянии соперники вышли из евротуровой паузы. При таких привходящих сам бог велел поставить на ничью в основное время. А потом пусть, вопреки логике, «Спартак» возьмёт второе очко, и в ЦСКА за это просто обязаны будут накрыть им поляну», — сказал Лебедев.

«Спартак» — «Ак Барс». Прогноз: Квартальнов, Зарипов и Билялов не пустят ЦСКА на 1-е место Казанцы одержали шесть побед подряд перед паузой на Евротур и возглавили сводную таблицу КХЛ.