«Арсенал» – «Манчестер Сити»: прогноз Кирилла Дементьева на игру Кубка лиги

Футбольный комментатор Кирилл Дементьев дал прогноз на матч «Арсенал» – «Манчестер Сити» в рамках 1/4 финала Кубка Лиги сезона-2020/2021.



Ставка: «Арсенал» не проиграет за 2.39.



«Учитывая, как плохо идут дела у «Арсенала» в чемпионате, нужно спасать сезон кубковыми соревнованиями. Так как «канониры» дошли уже до четвертьфинала, этот матч может стать для них принципиальным.



Чего не скажешь про «Ман Сити». Понятно, что Гвардиола никогда не жертвует никакими турнирами, но приоритетным этот кубок для него едва ли считается. Скорее всего, у гостей не будет основного состава. Не думаю, что Пеп сильно расстроится, если проиграет.



С учётом умения Артеты играть в Кубках, вполне можно рассчитывать на удачный исход для «Арсенала». Рисковать и брать чистую победу я не буду, а вот «двойной шанс» на «канониров» смотрится неплохо», — сказал Дементьев.

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