«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: прогноз Александра Вишневского на матч чемпионата Испании

Известный журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч 15-го тура Примеры сезона-2020/2021 «Реал Сосьедад» — «Атлетико Мадрид».



Ставка: победа «Атлетико» в 1-2 гола за 2.65.



«Без всяких раздумий рекомендую тут ставку на «Атлетико». Команда Диего Симеоне почувствовала вкус чемпионской гонки и будет делать все чтобы реализовать редкий шанс выиграть Ла Лигу. «Атлетико» явно решил делать акцент на национальный чемпионат. Без учета проигранного мадридского дерби «индейцы» одержали восемь побед в последних восьми играх Ла Лиги. Они играют уверенно, тогда как «Реал Сосьедад» сильно сдал, не справляясь с борьбой на два фронта при эпидемии травм. Поэтому в восьми последних матчах во всех турнирах у басков шесть ничьих и два поражения. У команды из Сан-Себастьяна в лазарете восемь футболистов, включая Давида Сильву и Янузая. А у «Атлетико» серьезной потерей, влияющей на прогноз, могло бы быть отсутствие Жоау Феликса, но португалец быстро восстановился от микротравмы и тренируется в общей группе.



Поэтому я ставлю на «Атлетико». Аккуратный вариант ставки – с форой (0), смелый вариант ставки – на победу мадридцев с разницей в один-два мяча».

«Реал Сосьедад» — «Атлетико». Прогноз: Суарес, Симеоне и Облак не отдадут первое место Баски посыпались без Давида Сильвы, а мадридцы пропускают реже всех в Ла Лиге.