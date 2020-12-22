«Арсенал» — «Манчестер Сити»: прогноз Егора Титова на игру Кубка английской Лиги

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Арсенал» — «Манчестер Сити» в четвертьфинале Кубка английской лиги сезона-2020/2021.



Ставка: победа «Манчестер Сити» с форой (-1) за 2.00.



«Часто встречаются «Арсенал» и «Манчестер Сити» в кубковых турнирах, просто постоянно. И пока у «Арсенала» преимущество: Артета удачно играет против своей бывшей команды. Но сейчас, как мне кажется, не тот случай.



Совсем плохи дела у «Арсенала» в чемпионате. Он уже забыл, когда выигрывал в последний раз. В очередном туре уступили «Эвертону» без особых шансов. Нужно срочно что-то менять, что-то придумывать, а иначе Артета и работы может лишиться. Вроде бы в какой-то момент показалось, что лондонцы стали более организованными, стали лучше защищаться, дисциплина наладилась. Сейчас снова веет безнадёгой. К сожалению.



«Ман Сити» в этом сезоне не производит очень мощного впечатления, но всё время есть впечатление, что команда Гвардиолы добавит. В последнем туре выиграли в гостях у сильного «Саутгемптона».



Здесь, думаю, ротация будет у обеих команд. Но учитывая, что «скамейка» посильнее у «Сити», ставлю на его победу с форой (-1). «Арсеналу» сейчас нужно больше думать о своей позиции в чемпионате», — сказал Титов.

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