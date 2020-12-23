«Арсенал» — «Манчестер Сити»: какой счёт, как сыграли, кто выиграл в матче 22 декабря

В Лондоне на стадионе «Эмирейтс» «Арсенал» в матче четвертьфинала Кубка английской лиги уступил «Манчестер Сити» со счётом 1:4.



Уже на 3-й минуте Габриэл Жезус вывел гостей вперёд. «Арсенал» отыгрался на 31-й минуте после точного удара Александра Ляказетта. Вскоре после перерыва Рияд Марез забил второй мяч гостей, а затем счёт до крупного довели Фил Фоден и Эмерик Лапорт.



«Манчестер Сити» вышел в полуфинал Кубка английской лиги. Ранее путёвку в эту стадию турнира завоевал «Брентфорд», обыгравший «Ньюкасл» со счётом 1:0.



Поставить на победу «горожан» в букмекерских конторах можно было с коэффициентом 1.65: выигрыш с 1000 рублей составил бы 1650 рублей. Успех «канониров» оценивался в 5.45. А ставки на ничью принимались за 4.70.



Тотал больше 2.5 мяча шёл за 1.57, а «обе забьют» — за 1.55. Победа «Манчестер Сити» при тотале больше 2.5 мяча оценивалась коэффициентом 2.30.