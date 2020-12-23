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«Вальядолид» — «Барселона»: результат матча 22 декабря и сыгравшие коэффициенты букмекеров

«Вальядолид» — «Барселона»: результат матча 22 декабря и сыгравшие коэффициенты букмекеров
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В матче 15-го тура чемпионата Испании «Вальядолид» на стадионе «Хосе Соррилья» (Вальядолид, Испания) принимал каталонскую «Барселону». Встреча завершилась крупной победой гостей со счётом 3:0.

Счёт был открыт на 21-й минуте защитником «Барселоны» Клеманом Лангле, который в чужой штрафной замкнул верховую подачу от Лионеля Месси. Уже через 9 минут Мартин Брайтвайт удвоил преимущество гостей в счёте, а на 65-й минуте Лионель Месси стал автором 644-го гола за «Барселону» в карьере, превзойдя достижение легендарного Пеле и установив окончательный счёт встречи – 3:0 в пользу каталонцев.

Сделать ставку на победу «Барселоны» в букмекерских конторах можно было с коэффициентом 1.43: выигрыш с 1000 рублей составил бы 1430 рублей. Успех «Вальядолида» оценивался в 7.30, ничья — в 4.95.

Тотал больше 2.5 мяча шёл за 1.59, «обе забьют — нет» — за 2.00, а победа «Барселоны» всухую — за 3.00.

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