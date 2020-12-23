«Вальядолид» — «Барселона»: какой счёт, как сыграли 22.12.2020, кто победил

В матче 15-го тура чемпионата Испании «Вальядолид» на стадионе «Хосе Соррилья» (Вальядолид, Испания) принимал каталонскую «Барселону». Встреча завершилась крупной победой гостей со счётом 3:0.
Счёт был открыт на 21-й минуте защитником «Барселоны» Клеманом Лангле, который в чужой штрафной замкнул верховую подачу от Лионеля Месси. Уже через 9 минут Мартин Брайтвайт удвоил преимущество гостей в счёте, а на 65-й минуте Лионель Месси стал автором 644-го гола за «Барселону» в карьере, превзойдя достижение легендарного Пеле и установив окончательный счёт встречи – 3:0 в пользу каталонцев.
Сделать ставку на победу «Барселоны» в букмекерских конторах можно было с коэффициентом 1.43: выигрыш с 1000 рублей составил бы 1430 рублей. Успех «Вальядолида» оценивался в 7.30, ничья — в 4.95.
Тотал больше 2.5 мяча шёл за 1.59, «обе забьют — нет» — за 2.00, а победа «Барселоны» всухую — за 3.00.
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