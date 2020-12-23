«Ювентус» — «Фиорентина»: какой счёт, как сыграли, кто победил в матче Серии А 22.12.2020

В Турине «Ювентус» на стадионе «Альянц – Ювентус» потерпел крупное поражение в матче 14-го тура чемпионата Италии с «Фиорентиной». Встреча закончилась со счётом 3:0.



Уже на 3-й минуте Душан Влахович вывел гостей вперёд. На 18-й минуте туринцы остались в меньшинстве, после того как Хуан Куадрадо получил прямую красную карточку. Колумбиец в грубом подкате сбил одного из соперников.



На 76-й минуте Алекс Сандро отправил мяч в собственные ворота и удвоил преимущество гостей. А на 81-й минуте Мартин Касерес поставил точку в этой встрече.

Поставить на победу туринцев в букмекерских конторах можно было с коэффициентом 1.37. Успех флорентийцев оценивался в 9.30: выигрыш с 1000 рублей составил бы 9300 рублей. А ставки на ничью принимались за 5.50.



Тотал больше 2.5 мяча шёл за 1.65, «обе забьют — нет» — за 1.90, автогол — за 8.00, на удаление — за 4.00.