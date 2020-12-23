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«Ювентус» — «Фиорентина»: результат матча 22 декабря и сыгравшие коэффициенты букмекеров

«Ювентус» — «Фиорентина»: результат матча 22 декабря и сыгравшие коэффициенты букмекеров
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В Турине «Ювентус» на стадионе «Альянц – Ювентус» потерпел крупное поражение в матче 14-го тура чемпионата Италии с «Фиорентиной». Встреча закончилась со счётом 3:0.

Уже на 3-й минуте Душан Влахович вывел гостей вперёд. На 18-й минуте туринцы остались в меньшинстве, после того как Хуан Куадрадо получил прямую красную карточку. Колумбиец в грубом подкате сбил одного из соперников.

На 76-й минуте Алекс Сандро отправил мяч в собственные ворота и удвоил преимущество гостей. А на 81-й минуте Мартин Касерес поставил точку в этой встрече.

Поставить на победу туринцев в букмекерских конторах можно было с коэффициентом 1.37. Успех флорентийцев оценивался в 9.30: выигрыш с 1000 рублей составил бы 9300 рублей. А ставки на ничью принимались за 5.50.

Тотал больше 2.5 мяча шёл за 1.65, «обе забьют — нет» — за 1.90, автогол — за 8.00, на удаление — за 4.00.

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